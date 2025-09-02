Собянин: реновация меняет облик районов Москвы и создает новую городскую среду

Реновация меняет облик районов Москвы и создает новую городскую среду, рассказал Сергей Собянин. По его словам, сейчас в проектировании и строительстве находятся более 10,5 миллиона квадратных метров жилья.

За восемь лет действия программы реновации в Москве построили порядка 6,5 миллиона "квадратов" недвижимости. Снесли более 1,3 тысячи старых домов. Квартиры получили свыше 220 тысяч москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.