Собянин: на улице Академика Челомея открылось обновленное здание школы

Обновленное здание школы открылось на улице Академика Челомея в Обручевском районе Москвы. Ремонт здания длился в течение года по новому московскому стандарту "Моя школа".

С новосельем и с Днем знаний школьников поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы пообщался с учениками, рассказал им о новых возможностях, которые теперь после реконструкции есть в их школе и пожелал отличной учебы.

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