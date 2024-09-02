02 сентября, 13:15Новости
Собянин: на улице Академика Челомея открылось обновленное здание школы
Обновленное здание школы открылось на улице Академика Челомея в Обручевском районе Москвы. Ремонт здания длился в течение года по новому московскому стандарту "Моя школа".
С новосельем и с Днем знаний школьников поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы пообщался с учениками, рассказал им о новых возможностях, которые теперь после реконструкции есть в их школе и пожелал отличной учебы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.