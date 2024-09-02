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02 сентября, 13:15

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Собянин: на улице Академика Челомея открылось обновленное здание школы

Собянин: на улице Академика Челомея открылось обновленное здание школы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о программе модернизации "Моя школа"

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Обновленное здание школы открылось на улице Академика Челомея в Обручевском районе Москвы. Ремонт здания длился в течение года по новому московскому стандарту "Моя школа".

С новосельем и с Днем знаний школьников поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы пообщался с учениками, рассказал им о новых возможностях, которые теперь после реконструкции есть в их школе и пожелал отличной учебы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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