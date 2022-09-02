Собянин осмотрел новые объекты киностудии "Мосфильм"

В Москве скоро откроют киноконцертный комплекс "Мосфильма" и 17-й съемочный павильон. Итоги работы осмотрел Сергей Собянин. Оба объекта начали вводить в эксплуатацию.

Город активно поддерживает киноиндустрию. На продвижение отечественных картин ведущим киносетям выделили гранты, производителям частично компенсировали расходы на съемки на московских улицах.

В новом киноконцертном комплексе будет 4 кинозала. Они смогут вместить почти 800 зрителей. В самом большом зале установили лазерный проектор и мощную аудиосистему. Звук будет распространяться равномерно, а изображение на экране обещают повышенной четкости. В комплексе планируют проводить кинофестивали, премьеры, концерты и конференции.

Съемочный павильон станет самым крупным не только в России, но и в Европе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.