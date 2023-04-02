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Почти 5 млн саженцев виолы высадят в Москве до конца апреля – Собянин

Почти 5 млн саженцев виолы высадят в Москве до конца апреля – Собянин

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Почти 5 миллионов саженцев виолы высадят в Москве до конца апреля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, цветники с виолой украсят к майским праздникам многие столичные парки, улицы, скверы и дворы. Собянин напомнил, что виолу высаживают первой, так как она может выдержать заморозки до -3 градусов.

Градоначальник добавил, что в общей сложности в этом году в Москве высадят свыше 56 миллионов цветов 150 видов.

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