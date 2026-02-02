Собянин: выставка Русского музея на ВДНХ стала одной из самых посещаемых

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" стала одной из самых посещаемых в столице. Как рассказал Сергей Собянин, за 5 месяцев работы на ней побывали более 330 тысяч человек.

В павильоне "Центральный" на ВДНХ представили 115 произведений, посвященных столице. Некоторые из них покинули Русский музей впервые. Для гостей старшего поколения в декабре ввели бесплатный вход, выставку посетили более 10 тысяч пенсионеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.