02 февраля, 17:30

Мэр Москвы

Собянин: выставка Русского музея на ВДНХ стала одной из самых посещаемых

"Новости дня": Собянин открыл новые путепроводы на пересечении Южной рокады и МСД

Собянин открыл новые путепроводы на пересечении Южной рокады и МСД

Собянин рассказал, как москвичи могут поздравить участников СВО с 23 февраля

Мэр Москвы: проекту "Музыка в метро" в этом году исполняется 10 лет

Собянин: олимпийский комплекс "Лужники" станет лучшей рекреационной зоной Москвы

Собянин: в Москве обустроят 23 новые круглогодичные спортплощадки

Собянин: образовательный комплекс в ЮАО построят по индивидуальному проекту

Собянин поддержал строительство студенческих кампусов в Москве

Собянин: пять пожарно-спасательных отрядов появилось в Москве в прошлом году

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" стала одной из самых посещаемых в столице. Как рассказал Сергей Собянин, за 5 месяцев работы на ней побывали более 330 тысяч человек.

В павильоне "Центральный" на ВДНХ представили 115 произведений, посвященных столице. Некоторые из них покинули Русский музей впервые. Для гостей старшего поколения в декабре ввели бесплатный вход, выставку посетили более 10 тысяч пенсионеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыкультуравыставкигородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

