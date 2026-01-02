Сергей Собянин подвел киноитоги 2025 года

Московский кинопарк "Москино" увеличил свою площадь почти в два раза и теперь занимает 356 гектаров. Как сообщил Сергей Собянин, в 2025 году здесь сняли 100 фильмов, а парк посетили более 500 тысяч человек.

Параллельно идет модернизация киностудии имени Горького, общая площадь которой достигнет 100 тысяч квадратных метров. Цифровая платформа "Москино" за год увеличила аудиторию на 145% и превысила 3 миллиона пользователей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.