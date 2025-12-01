01 декабря, 16:15Мэр Москвы
Собянин: началась проходка тоннеля от "Острова мечты" до "Кленового бульвара"
На юге Москвы дан старт проходке левого тоннеля Бирюлевской линии метро от станции "Остров Мечты" до "Кленового бульвара". Как рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX, тоннелепроходческий щит работает на глубине почти 30 метров.
Летом также начали строить правый тоннель. Работы в обоих направлениях рассчитывают завершить в 2026 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.