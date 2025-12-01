Собянин: в Москве открыт музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

На месте бывшей промышленной зоны ЗИЛ открылся современный музейно-выставочный центр "Зиларт". Футуристическое пятиэтажное здание, открытое Сергеем Собяниным, станет новым культурным пространством для жителей района.

К открытию музей представил четыре проекта, включая масштабную выставку "Африканское искусство: боги, предки, жизнь" с тысячей артефактов. Залы-трансформеры позволяют адаптировать пространство под любую экспозицию.

