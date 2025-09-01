Форма поиска по сайту

01 сентября, 15:30

Мэр Москвы

Собянин: сразу пять школ искусств Москвы отмечают юбилей

Собянин: более 100 тысяч юных москвичей впервые переступят школьный порог

Мэр Москвы: уникальная художественная подсветка будет создана в "Лужниках"

В Москве в четвертый раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

В Москве планируют построить 125 новых открытых бассейнов

Сергей Собянин: парки столицы этим летом посетили около 89 млн раз

"Новости дня": технопарк появился на Новомосковской улице в Москве

Собянин: "Марафон добрых дел" пройдет в Москве в сентябре

Собянин объявил октябрь 2025 года месяцем московской промышленности

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

В Москве отмечают юбилей сразу пяти школ искусств. О поддержке творческих образовательных учреждений рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX. В общей сложности в городе работает 153 школы искусств.

В рамках проекта "Искусство – детям" полностью обновили 170 зданий. Для них закупили более 13 тысяч музыкальных инструментов, современную звуковую и световую технику, мольберты, муфельные печи и другую аппаратуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобразованиегородвидеоМаксим Шаманин

