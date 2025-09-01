Собянин: сразу пять школ искусств Москвы отмечают юбилей

В Москве отмечают юбилей сразу пяти школ искусств. О поддержке творческих образовательных учреждений рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX. В общей сложности в городе работает 153 школы искусств.

В рамках проекта "Искусство – детям" полностью обновили 170 зданий. Для них закупили более 13 тысяч музыкальных инструментов, современную звуковую и световую технику, мольберты, муфельные печи и другую аппаратуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.