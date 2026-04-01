Собянин: завершается строительство станции метро "Народное Ополчение"

Строительство станции метро "Народное Ополчение" новой Рублево-Архангельской линии метро вышло на финишную прямую. Ее готовность составляет больше 85%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр осмотрел, как идут работы. Основные конструкции полностью установлены, уже идет монтаж оборудования и отделка. Станция мелкого заложения будет иметь два подземных вестибюля. Уже смонтировали эскалаторы. Протяженность каждого составляет около 18 метров.

