Москвичи смогут записаться к профильному врачу без посещения терапевта с 1 апреля

С 1 апреля москвичи смогут попасть к профильному специалисту без предварительного посещения терапевта. Для этого достаточно описать симптомы умному сервису единой цифровой платформы, который самостоятельно запишет к нужному врачу. Также система автоматически формирует медицинскую документацию в ходе приема, распознавая голоса врача и пациента.

Еще одним нововведением является умная госпитализация. Пациент сможет самостоятельно выбрать стационар из всех городских больниц, оказывающих помощь по нужному профилю, и выбрать удобные сроки госпитализации. По словам главного врача городской поликлиники № 68 Натальи Кузенковой, это обеспечит равномерное распределение пациентов между больницами с учетом их загруженности.

