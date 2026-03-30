Инструмент для проверки качества рентгенографии на основе ИИ разработали в Москве

В Москве разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который проверяет качество рентгенографии грудной клетки, рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Нейросеть анализирует снимок менее чем за 20 секунд и, если обнаруживает дефект, сразу сообщает лаборанту.

Такая система контроля качества особенно важна для профилактических осмотров и диспансеризации, она позволяет врачам-рентгенологам работать с проверенными снимками, не тратя время на описание некачественных изображений. Москва уже более 10 лет цифровизирует систему здравоохранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.