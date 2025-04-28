Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

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28 апреля, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Собянин: Москва выдала более 109 млн тест-полосок для москвичей с диабетом

Более 600 тысяч исследований провели в эндоцентрах столицы

В Москве пройдет конкурс на звание лучшей медсестры

"Мой район. Новости": флагманский центр открылся на базе больницы имени Буянова в Царицыне

В Москве завершилась программа модернизации приемных отделений больниц

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 апреля

Сергей Собянин открыл флагманский центр больницы имени Буянова

Мэр Москвы объявил об открытии шестого флагманского центра

Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Буянова

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Флагманский центр больницы имени В. М. Буянова принял первых пациентов, сообщил Сергей Собянин. Для центра построены шесть лечебных корпусов, в которых оказывают всю необходимую помощь в первые часы после госпитализации. Новый флагманский центр рассчитан на прием до 200 человек в день.

"Предоставление участков для возведения производств по льготной ставке один рубль в год позволяет бизнесу сократить расходы на создание рабочих мест и в кратчайшие сроки наладить выпуск продукции, необходимой для жизни и развития города. За три года инвесторы уже арендовали более 270 гектаров земли. Появятся предприятия в сфере электроники, пищевой промышленности, производства стройматериалов, мебели, а также другие объекты общей площадью около 2,3 миллиона квадратных метров", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Административно-деловой комплекс будет построен возле станции метро "Кунцевская". В здании площадью 81 тысяча квадратных метров разместятся офисы, отделения банков, магазины, кафе, фитнес-центры и аптеки.

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