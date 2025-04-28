Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Флагманский центр больницы имени В. М. Буянова принял первых пациентов, сообщил Сергей Собянин. Для центра построены шесть лечебных корпусов, в которых оказывают всю необходимую помощь в первые часы после госпитализации. Новый флагманский центр рассчитан на прием до 200 человек в день.

"Предоставление участков для возведения производств по льготной ставке один рубль в год позволяет бизнесу сократить расходы на создание рабочих мест и в кратчайшие сроки наладить выпуск продукции, необходимой для жизни и развития города. За три года инвесторы уже арендовали более 270 гектаров земли. Появятся предприятия в сфере электроники, пищевой промышленности, производства стройматериалов, мебели, а также другие объекты общей площадью около 2,3 миллиона квадратных метров", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Административно-деловой комплекс будет построен возле станции метро "Кунцевская". В здании площадью 81 тысяча квадратных метров разместятся офисы, отделения банков, магазины, кафе, фитнес-центры и аптеки.