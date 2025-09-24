Форма поиска по сайту

24 сентября, 13:15

Наука

Центр генетических исследований открыли в Москве

Центр генетических исследований открыли в Москве

Центр генетических исследований открыли в Москве. Ученые приступили к работе в виварии МГУ.

Там хранится динамично развивающаяся коллекция живых организмов, позволяющая изучать функции отдельных генов и проводить исследования для борьбы с серьезными заболеваниями. В центре представлены модели для изучения диабета второго типа, шизофрении, онкологии и процессов, связанных со старением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения Мирошкина

