Центр генетических исследований открыли в Москве. Ученые приступили к работе в виварии МГУ.

Там хранится динамично развивающаяся коллекция живых организмов, позволяющая изучать функции отдельных генов и проводить исследования для борьбы с серьезными заболеваниями. В центре представлены модели для изучения диабета второго типа, шизофрении, онкологии и процессов, связанных со старением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.