18 сентября, 16:05

Город

"Новости дня": в Зеленограде открыли обновленный филиал детской поликлиники

В Зеленограде после модернизации открыли филиал детской поликлиники № 105. Теперь амбулатория рассчитана на 320 посещений за смену и принимает жителей шести микрорайонов. Обновили фасад здания, заменили окна и коммуникации, установили современное оборудование для диагностики и лечения.

На втором этаже разместили зону здорового ребенка, вакцинацию и физиотерапию, выше принимают узкие специалисты. Для ожидания предусмотрен буфет. Работы завершили за 10 месяцев, это стало финальным этапом обновления поликлиник в Зеленограде. Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
