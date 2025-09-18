"Новости дня": в Зеленограде открыли обновленный филиал детской поликлиники

В Зеленограде после модернизации открыли филиал детской поликлиники № 105. Теперь амбулатория рассчитана на 320 посещений за смену и принимает жителей шести микрорайонов. Обновили фасад здания, заменили окна и коммуникации, установили современное оборудование для диагностики и лечения.

На втором этаже разместили зону здорового ребенка, вакцинацию и физиотерапию, выше принимают узкие специалисты. Для ожидания предусмотрен буфет. Работы завершили за 10 месяцев, это стало финальным этапом обновления поликлиник в Зеленограде. Подробнее – в программе "Новости дня".