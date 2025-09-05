Ученые в России разработали тест для выявления 25 различных вирусов

Ученые разработали первый в России тест, позволяющий выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19. Новая система диагностики поможет врачам быстрее ставить точные диагнозы и назначать правильное лечение.

Сейчас Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости ОРВИ по стране на 10–13% в неделю. Специалисты ожидают увеличения числа заболеваний с началом учебного года.

