Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 09:45

Город

В Москве внедрили искусственный интеллект для диагностики ЛОР-заболеваний

В Москве внедрили искусственный интеллект для диагностики ЛОР-заболеваний

Ученые в России разработали тест для выявления 25 различных вирусов

В Москве оформили более 14 миллионов электронных справок о болезни ребенка

"Мослекторий": Тимур Чернов – о нанобиотехнологиях

"Новости дня": на стадионе "Металлург" появилось универсальное поле с подогревом

Более 14 млн справок по болезни ребенка оформили в Москве онлайн за 4 года

Новые правила онлайн-записи родственников к врачу заработают в Москве осенью 2025 года

Собянин: в Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний

В Москве запустили дистанционный мониторинг состояния онкобольных

Москвичей пригласили на экскурсию в новый комплекс детской больницы святого Владимира

В Москве внедрили систему искусственного интеллекта для диагностики ЛОР-заболеваний. Ее начали применять в Научно-исследовательском клиническом институте имени Свержевского. Нейросеть выступает только в роли ассистента врача, окончательное решение принимает специалист.

Алгоритм анализирует эндоскопические снимки и помогает врачу уточнять диагноз. В основу системы загрузили более 15 тысяч изображений уха и гортани с подробным описанием симптомов и диагнозов. Это позволяет ускорить постановку первичных диагнозов и сэкономить время специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоДарья ЕрмаковаМария Антропова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика