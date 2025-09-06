В Москве внедрили искусственный интеллект для диагностики ЛОР-заболеваний

В Москве внедрили систему искусственного интеллекта для диагностики ЛОР-заболеваний. Ее начали применять в Научно-исследовательском клиническом институте имени Свержевского. Нейросеть выступает только в роли ассистента врача, окончательное решение принимает специалист.

Алгоритм анализирует эндоскопические снимки и помогает врачу уточнять диагноз. В основу системы загрузили более 15 тысяч изображений уха и гортани с подробным описанием симптомов и диагнозов. Это позволяет ускорить постановку первичных диагнозов и сэкономить время специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.