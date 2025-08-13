Форма поиска по сайту

13 августа, 13:15

Город

В Москве открылась выставка медицинских тренажеров нового поколения

В Москве открылась выставка медицинских тренажеров нового поколения

В Гостином Дворе на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" открылась экспозиция современного оборудования для обучения медработников и освоения навыков лечения. Посетители могут попробовать себя в роли врачей и познакомиться с передовыми медицинскими технологиями.

На площадке можно отработать навыки оказания первой помощи и сложной диагностики, пройти тесты на эмоциональный интеллект, а также узнать о работе ангиографической установки, позволяющей восстанавливать кровоток при инфаркте прямо во время обследования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестивалимедицинавидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаДиана Жукова

