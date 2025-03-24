Более 2 тыс высокотехнологичных операций ежегодно проводят врачи столичных больниц

Более 2 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно проводят специалисты московских больниц. Всего за несколько лет этот показатель вырос в 60 раз, 32 городские больницы успешно освоили 20 профилей современной медицинской помощи.

Среди самых востребованных направлений – сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия, урология и онкология.

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