24 марта, 07:15Город
Более 2 тыс высокотехнологичных операций ежегодно проводят врачи столичных больниц
Более 2 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно проводят специалисты московских больниц. Всего за несколько лет этот показатель вырос в 60 раз, 32 городские больницы успешно освоили 20 профилей современной медицинской помощи.
Среди самых востребованных направлений – сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия, урология и онкология.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.