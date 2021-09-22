Свыше 3 млн исследований обработали рентгенологи с помощью искусственного интеллекта

Более трех миллионов исследований проанализировали столичные врачи-рентгенологи с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказали в комплексе социального развития Москвы.

Технология позволила сократить время на описание снимков в среднем на 30 процентов. Благодаря этому удается быстрее поставить диагноз и перейти к лечению.

Нейросети в московской медицине стали использовать еще в начале прошлого года. Сначала их применяли только для обнаружения признаков коронавирусной пневмонии. Теперь же искусственный интеллект помогает диагностировать рак легкого и груди, остеопороз, сердечно-сосудистые патологии и еще несколько заболеваний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.