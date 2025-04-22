Во флагманском центре на Бакинской улице проводят экскурсии для москвичей и студентов

В Москве завершилось строительство шестого флагманского центра на базе больницы имени Буянова. До официального запуска здесь проходят экскурсии 22 и 23 апреля. Москвичи и студенты медвузов могут увидеть, как устроены противошоковый зал, гибридная операционная и зона триажа.

Пациентов в новом центре будут распределять по трехпотоковой системе – в зависимости от состояния. Те, кто в критическом положении, попадут сразу в противошоковое отделение, где можно экстренно провести диагностику и операцию. Уже готовы нейрохирургические и хирургические операционные с современной техникой, а также комфортные палаты с многофункциональными кроватями.

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