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Новости

Новости

22 апреля, 22:15

Город

Во флагманском центре на Бакинской улице проводят экскурсии для москвичей и студентов

Во флагманском центре на Бакинской улице проводят экскурсии для москвичей и студентов

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В Москве завершилось строительство шестого флагманского центра на базе больницы имени Буянова. До официального запуска здесь проходят экскурсии 22 и 23 апреля. Москвичи и студенты медвузов могут увидеть, как устроены противошоковый зал, гибридная операционная и зона триажа.

Пациентов в новом центре будут распределять по трехпотоковой системе – в зависимости от состояния. Те, кто в критическом положении, попадут сразу в противошоковое отделение, где можно экстренно провести диагностику и операцию. Уже готовы нейрохирургические и хирургические операционные с современной техникой, а также комфортные палаты с многофункциональными кроватями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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