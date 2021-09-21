Онкологи поделятся опытом на Международном форуме в Москве

В Москве проходит Международный форум онкологии и радиотерапии. Это ежегодное крупнейшее научное событие в медицине. В нем принимают участие руководители онкоцентров, ученные, врачи и представители систем здравоохранения из разных стран.

В этом году организаторы большое внимание уделили практике. В прямом эфире планируется выполнить 9 сложных операций. Трансляции ведутся из разных клиник. Впервые отдельный блок посвящен детской онкологии. Много времени уделено современным радио- и лучевым технологиям, которые позволяют эффективнее воздействовать на опухоли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.