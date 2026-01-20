20 января, 22:15Общество
Контроль за подготовкой косметологов предложили ужесточить в России
В Минздраве хотят ужесточить контроль за подготовкой врачей-косметологов. В России их около 40 тысяч, некоторые не имеют медицинского образования.
При этом новости про смертельные инъекции, необратимые последствия уколов красоты и серьезный вред здоровью появляются все чаще.
Чтобы снизить риски для потребителей, в министерстве решили уделять больше внимания обучению специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.