Контроль за подготовкой косметологов предложили ужесточить в России

В Минздраве хотят ужесточить контроль за подготовкой врачей-косметологов. В России их около 40 тысяч, некоторые не имеют медицинского образования.

При этом новости про смертельные инъекции, необратимые последствия уколов красоты и серьезный вред здоровью появляются все чаще.

Чтобы снизить риски для потребителей, в министерстве решили уделять больше внимания обучению специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.