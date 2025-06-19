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19 июня, 13:03

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"Завещаю жить": история Сеченовского университета

"Завещаю жить": история Сеченовского университета

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"Завещаю жить" – это удивительная история, рассказанная голосами студентов Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

В основе сценария – раритетное издание, которое представляет собой кропотливую работу по сбору и анализу деятельности университета на фронте, в плену и тылу. В нее вошли малоизвестные факты, художественно переработанные, и цепляющие за живое воспоминания медиков – участников ВОВ.

Действие фильма, состоящего из 7 эпизодов, разворачивается в стенах Сеченовского университета, в прошлом – Первого меда. Студенты читают книгу в лекционном зале, исторических коридорах, операционных, клинике и сквере на фоне знаменитых фасадов.

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