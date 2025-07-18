Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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18 июля, 11:45

Технологии

Столичный сервис на базе ИИ подготовил 2 млн сводок из медкарт более чем за месяц

Столичный сервис на базе ИИ подготовил 2 млн сводок из медкарт более чем за месяц

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Сервис на основе искусственного интеллекта, который автоматически подготавливает для врача краткую сводку из электронной медкарты пациента, работает в столице более месяца. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. За это время сервис подготовил более 2 миллионов таких справок.

Каждый день это число растет на 44 тысячи. Сервис автоматически анализирует историю обращений, результаты обследований и назначения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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