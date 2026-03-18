Москвичам рассказали о роботах-помощниках в больницах

Роботизированные технологии стали частью повседневной работы московских больниц. В столичных стационарах их используют как хирургов, курьеров, помощников и уборщиков. Во флагманском центре больницы имени Боткина 1,5 года работает робот-доставщик.

Он развозит питание по палатам и с легкостью перевозит десятки килограммов груза. Количество роботизированных операций за пять лет выросло в четыре раза до 4,5 тысячи в год. В 2026 году планируют увеличить показатель до 5 тысяч.

