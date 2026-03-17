17 марта, 07:45Наука
Первый препарат от старения протестируют на людях в США
Американские специалисты получили разрешение протестировать препарат, способный замедлить старение. Испытания начнутся с пациентов с возрастными нарушениями зрения.
Средство воздействует на гены, отвечающие за обновление тканей, и может вернуть поврежденным клеткам прежние функции.
Опыты на животных показали улучшение зрения даже при серьезных повреждениях, теперь испытания пройдут на людях.