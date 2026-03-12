Форма поиска по сайту

12 марта, 07:30

Вакцину от рака добавят в полис ОМС для всех россиян в 2026 году

Вакцину от рака добавят в полис ОМС для всех россиян в 2026 году. При этом медики будут создавать препарат индивидуально под опухоль конкретного пациента.

В частности, в программу добавят лекарственную терапию с применением персонализированных мРНК‑вакцин и персонализированную вакцину "Онкопепт". В перечень также войдет клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных компонентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

