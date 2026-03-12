Вакцину от рака добавят в полис ОМС для всех россиян в 2026 году. При этом медики будут создавать препарат индивидуально под опухоль конкретного пациента.

В частности, в программу добавят лекарственную терапию с применением персонализированных мРНК‑вакцин и персонализированную вакцину "Онкопепт". В перечень также войдет клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных компонентов.

