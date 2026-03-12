Форма поиска по сайту

12 марта, 00:00

Город

Более 160 импортозамещающих препаратов выпускают на Московском эндокринном заводе

Московские врачи пересадили пациенту две кисти рук

Собянин: выпуск препаратов для сердца и сосудов в Москве вырос почти на 80%

В Москве запустили новую программу пересадки кистей рук

Московских медиков хотят переодеть в униформу разных цветов

Высокотехнологичные операции стали доступнее для москвичей

В России могут ввести правила для продажи инъекционных косметологических препаратов

"Новости дня": пациенты столичных поликлиник теперь могут быстрее пройти рентген

Собянин: парк оборудования для лучевой диагностики в Москве вырос на 20%

Новости социального блока Москвы

Более 160 отечественных импортозамещающих препаратов выпускают на ФГУП "Московский эндокринный завод". Они применяются в офтальмологии, кардиологии, гинекологии, онкологии, анестезиологии и паллиативной медицине. Свыше 80% лекарственных средств входят в перечень жизненно необходимых.

Чтобы нарастить и максимально локализовать их выпуск, завод расширил и модернизировал 18 своих лабораторий, где занимаются разработкой препаратов. Теперь там ежегодно смогут проводить свыше 20 тысяч исследований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

