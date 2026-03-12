Более 160 импортозамещающих препаратов выпускают на Московском эндокринном заводе

Более 160 отечественных импортозамещающих препаратов выпускают на ФГУП "Московский эндокринный завод". Они применяются в офтальмологии, кардиологии, гинекологии, онкологии, анестезиологии и паллиативной медицине. Свыше 80% лекарственных средств входят в перечень жизненно необходимых.

Чтобы нарастить и максимально локализовать их выпуск, завод расширил и модернизировал 18 своих лабораторий, где занимаются разработкой препаратов. Теперь там ежегодно смогут проводить свыше 20 тысяч исследований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.