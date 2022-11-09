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09 ноября, 23:30

Общество

В Москве провели уникальную операцию бойцу, раненному в зоне СВО

В Москве провели уникальную операцию бойцу, раненному в зоне СВО

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В Москве провели уникальную операцию бойцу, раненному в зоне СВО. Военные медики Главного клинического госпиталя Минобороны вытащили из сердца военнослужащего минно-взрывной осколок боеприпаса.

Также пациенту с сердечной недостаточностью врачи имплантировали сердечный клапан отечественного производства. Операция шла всего полчаса, клапан ввели инвазивным способом под местной анестезией.

Оба пациента после сложных операций находятся в реанимации, их состояние стабильное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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медицинаобществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
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