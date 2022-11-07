Число погибших в результате обрушения балкона в Сочи возросло до трех

Фото: 23.mchs.gov.ru

Мужчина, пострадавший в результате обрушения балкона жилого дома в Сочи, скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

"Скончался", – заявили в ведомстве.

46-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Таким образом, число погибших в результате происшествия возросло до трех.

Инцидент произошел вечером 6 ноября. В результате обрушения балкона четвертого этажа жилой пятиэтажки в Сочи на месте скончались 60-летний мужчина и 37-летняя женщина. Один пострадавший был доставлен в больницу.

Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

СК в Сочи начал проверку после обрушения балкона жилого дома

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