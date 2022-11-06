Следователи возбудили уголовное дело после обрушения балкона пятиэтажки в Сочи

Фото: 23.mchs.gov.ru

По факту обрушения балкона пятиэтажки в Сочи, в результате которого погибли два человека, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об это СУ СКР по Краснодарскому краю сообщает в своем телеграм-канале.

"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате обрушения балкона в многоквартирном доме на улице Донской", – отмечается в публикации.

Следователи уточнили, что при обрушении балкона от полученных травм скончались 60-летний мужчина и 37-летняя женщина. Еще один пострадавший 46-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее стало известно, что два человека погибли в результате обрушения балкона четвертого этажа жилого дома в Сочи.

Отмечалось, что прокуратура намерена выяснить все обстоятельства и причину произошедшего в ходе проверки. Специалисты уже отправились на место происшествия.

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