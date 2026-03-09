Высокотехнологичные операции стали доступнее для москвичей

Высокотехнологичные операции становятся все более доступными для москвичей. Такие хирургические вмешательства проводят не только при сложных и редких заболеваниях, но и для восстановления качества жизни, особенно у пожилых пациентов.

В настоящее время данные операции проводятся бесплатно за счет средств ОМС не только в крупных научных центрах, но и в городских больницах. Более того, в этом году срок ожидания хирургического вмешательства после постановки диагноза сократится до 10 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

