09 марта, 09:30

Общество

Высокотехнологичные операции стали доступнее для москвичей

Высокотехнологичные операции стали доступнее для москвичей

В России могут ввести правила для продажи инъекционных косметологических препаратов

"Новости дня": пациенты столичных поликлиник теперь могут быстрее пройти рентген

Собянин: парк оборудования для лучевой диагностики в Москве вырос на 20%

Новости социального блока Москвы

Новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей внедрили в Москве

Диагностический набор для расшифровки всех генов человека разработали в России

Московские врачи выполняют десятки тысяч высокотехнологичных операций ежегодно

В России началась третья фаза испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы

Минздрав РФ разрабатывает новые правила выдачи больничных

Высокотехнологичные операции становятся все более доступными для москвичей. Такие хирургические вмешательства проводят не только при сложных и редких заболеваниях, но и для восстановления качества жизни, особенно у пожилых пациентов.

В настоящее время данные операции проводятся бесплатно за счет средств ОМС не только в крупных научных центрах, но и в городских больницах. Более того, в этом году срок ожидания хирургического вмешательства после постановки диагноза сократится до 10 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

