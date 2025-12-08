Новости социального блока Москвы

Форма поиска по сайту

08 декабря, 14:30

Сергей Собянин рассказал о реализации медицинских программ в Москве

Россиянам могут начать компенсировать стоимость проезда в другой город для лечения

Минздрав РФ предложил перенести сроки введения 4 прививок в нацкалендарь

"Новости дня": Собянин рассказал о развитии медицины в Москве

Московские врачи могут сами создавать передовые технологии в медицине

"Новости дня": вакцина от аллергии на березу пройдет третью фазу клинических испытаний

"Новости дня": россиянам рассказали о клинических испытаниях вакцины от аллергии

Москвичи смогут получать результаты медицинских анализов в 2 раза быстрее

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Новая система идентификации пациентов повысит скорость лечения в московских больницах. При поступлении в стационар пациент получает браслет с QR-кодом. Его сканируют при выполнении медицинских манипуляций. Информация о каждом вмешательстве автоматически передается в ЕМИАС. Это экономит время врачей и медсестер.

"Интерес к образовательному туризму среди школьников и студентов стабильно растет, на сегодняшний день этим направлением увлечен каждый 20-й юный москвич. Чтобы дать ребятам еще больше возможностей изучить разные точки Земли, мы решили провести первую Молодежную экспедицию в Африку в рамках проекта "Шесть лет – шесть вулканов". У программы нет аналогов в мире. 10 участников, прошедших строгий отбор, на 14 дней отправятся на самый жаркий материк, поднимутся на вершины африканских гор, чтобы собрать пробы лавы, почвы и воды для последующего изучения специалистами геологических музеев. Лучшие образцы пополнят научные коллекции", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Родители могут заказать льготное питание, выбрать удобный молочно-раздаточный пункт (МРП) и график получения онлайн. Цифровой сервис избавил москвичей от 21 миллиона лишних походов в поликлиники.

медицинатехнологииобразованиеобществогородвидео

