Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Новая система идентификации пациентов повысит скорость лечения в московских больницах. При поступлении в стационар пациент получает браслет с QR-кодом. Его сканируют при выполнении медицинских манипуляций. Информация о каждом вмешательстве автоматически передается в ЕМИАС. Это экономит время врачей и медсестер.

"Интерес к образовательному туризму среди школьников и студентов стабильно растет, на сегодняшний день этим направлением увлечен каждый 20-й юный москвич. Чтобы дать ребятам еще больше возможностей изучить разные точки Земли, мы решили провести первую Молодежную экспедицию в Африку в рамках проекта "Шесть лет – шесть вулканов". У программы нет аналогов в мире. 10 участников, прошедших строгий отбор, на 14 дней отправятся на самый жаркий материк, поднимутся на вершины африканских гор, чтобы собрать пробы лавы, почвы и воды для последующего изучения специалистами геологических музеев. Лучшие образцы пополнят научные коллекции", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Родители могут заказать льготное питание, выбрать удобный молочно-раздаточный пункт (МРП) и график получения онлайн. Цифровой сервис избавил москвичей от 21 миллиона лишних походов в поликлиники.