В ФМБА рассказали о результатах испытаний вакцины от аллергии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Симптомы аллергии к пыльце березы не обнаружили у 25% привитых новой российской вакциной. У остальных участников клинических исследований интенсивность аллергических проявлений уменьшилась более чем в шесть раз, рассказала РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.

"То есть, ни у одного пациента не было тяжелых аллергических проявлений. И все существенно проще перенесли этот период", – отметила она.

По словам Скворцовой, в рамках исследований у участников была замечена хорошая переносимость препарата, что свидетельствует о его безопасности. Кроме того, исследования совпадали с периодом очень интенсивного пыления.

Вакцина "Аллергарда" была создана учеными ФМБА. Пациенту потребуется ввести всего 3–5 инъекций. Предполагается, что лекарство могут ввести в гражданский оборот в конце 2025 – начале 2026 года.

Ранее Минздрав разрешил использовать в клинической практике мРНК вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований.

Глава ведомства Михаил Мурашко уточнил, что это только начало применения подобных вакцин, поэтому еще предстоит оценить эффективность и безопасность такого лечения.

