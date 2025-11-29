29 ноября, 09:08Наука
В ФМБА рассказали о результатах испытаний вакцины от аллергии
Симптомы аллергии к пыльце березы не обнаружили у 25% привитых новой российской вакциной. У остальных участников клинических исследований интенсивность аллергических проявлений уменьшилась более чем в шесть раз, рассказала РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.
"То есть, ни у одного пациента не было тяжелых аллергических проявлений. И все существенно проще перенесли этот период", – отметила она.
По словам Скворцовой, в рамках исследований у участников была замечена хорошая переносимость препарата, что свидетельствует о его безопасности. Кроме того, исследования совпадали с периодом очень интенсивного пыления.
Вакцина "Аллергарда" была создана учеными ФМБА. Пациенту потребуется ввести всего 3–5 инъекций. Предполагается, что лекарство могут ввести в гражданский оборот в конце 2025 – начале 2026 года.
Ранее Минздрав разрешил использовать в клинической практике мРНК вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований.
Глава ведомства Михаил Мурашко уточнил, что это только начало применения подобных вакцин, поэтому еще предстоит оценить эффективность и безопасность такого лечения.
