В Москве оформили более 14 миллионов электронных справок о болезни ребенка

В Москве уже четыре года родители получают справки о болезни ребенка в электронном виде. За это время столичные поликлиники оформили более 14 миллионов таких документов. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Электронные справки избавили родителей от необходимости приносить их в школы, детские сады, секции и кружки. Документ формируется врачом в ЕМИАС и автоматически становится доступен образовательным организациям.

