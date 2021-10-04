В Москве можно будет вакцинироваться препаратами Pfizer и Moderna – СМИ

Необязательно ехать в Европу, чтобы вакцинироваться препаратами Pfizer и Moderna. Появилась информация, что заграничные препараты от коронавируса скоро завезут в Москву.

Различные источники пишут, что появиться вакцины могут в международном медицинском кластере в Сколково. Подробнее о том, за сколько можно будет сделать себе такую прививку, – в эфире телеканала Москва 24.