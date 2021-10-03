Катар включил "Спутник V" в список допущенных вакцин для приезжих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Министерство здравоохранения Катара объявило, что вакцины "Спутник V" и Sinopharm внесены в список разрешенных для приезжающих в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обновлен перечень утвержденных вакцин, включены в него вакцины "Спутник V" и Sinopharm", – указано в заявлении ведомства.

Как уточняется, изменения в правилах вступят в силу с 6 октября нынешнего года.

Новый порядок въезда в Катар подразумевает, что приезжие будут обязаны сдать ПЦР-тест в течение 36 часов после прибытия. Кроме того, до вылета потребуется зарегистрироваться на электронной платформе ehteraz.gov.qa.

Страны мира катарские власти разделят на зеленые и красные. По прибытии из стран первого перечня не потребуется предварительный тест на коронавирус.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко накануне рассказал о преодолении преград для официального признания вакцины от коронавируса "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения. По словам главы ведомства, осталось завершить некоторые административные процедуры.