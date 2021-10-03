Катар включил "Спутник V" в список допущенных вакцин для приезжих

15:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Министерство здравоохранения Катара объявило, что вакцины "Спутник V" и Sinopharm внесены в список разрешенных для приезжающих в страну. Об этом сообщает РИА Новости.
"Обновлен перечень утвержденных вакцин, включены в него вакцины "Спутник V" и Sinopharm", – указано в заявлении ведомства.
Как уточняется, изменения в правилах вступят в силу с 6 октября нынешнего года.
Новый порядок въезда в Катар подразумевает, что приезжие будут обязаны сдать ПЦР-тест в течение 36 часов после прибытия. Кроме того, до вылета потребуется зарегистрироваться на электронной платформе ehteraz.gov.qa.
Страны мира катарские власти разделят на зеленые и красные. По прибытии из стран первого перечня не потребуется предварительный тест на коронавирус.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко накануне рассказал о преодолении преград для официального признания вакцины от коронавируса "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения. По словам главы ведомства, осталось завершить некоторые административные процедуры.
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