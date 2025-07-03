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03 июля, 07:45

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Дни открытых дверей впервые пройдут в столичных центрах женского здоровья

Дни открытых дверей впервые пройдут в столичных центрах женского здоровья

В Центрах женского здоровья Москвы пройдут дни открытых дверей

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Дни открытых дверей пройдут в столичных центрах женского здоровья с 4 по 6 июля. На них москвички смогут узнать о тонкостях заботы о себе, а также о новых подходах города к оказанию медицинской помощи. Сотрудники центров проведут экскурсии по просторным кабинетам, расскажут о современных методах диагностики и оборудовании.

Кроме того, каждая гостья сможет задать акушерам все интересующие вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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