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Культура

17:45

Мамед Агаев покинул пост директора Театра Сатиры

культура город видео Никита Гмыза Алина Гилева

Мамед Агаев покинул пост директора Московского академического театра сатиры по собственному желанию, новый директор театра пока не назначен.

Ранее сообщалось, что Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна присоединен к Московскому академическому театру сатиры. Художественным руководителем объединенного театра стал Сергей Газаров. Он возглавил театр Джигарханяна в декабре 2020 года после смерти основателя этой сцены.

В октябре Газаров также стал художественным руководителем Театра сатиры. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, являвшийся художественным руководителем театра с 2000 года, решил покинуть должность по собственному желанию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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