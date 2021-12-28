Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры

Фото: Агентство "Москва"
Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна объединили с Московским академическим театром сатиры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"28 декабря приказом департамента культуры города Москвы Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры", – отмечается в сообщении.
Худруком объединения станет Сергей Газаров, который в начале октября прошлого года был назначен на пост художественного руководителя Театра сатиры. Он также продолжал работу и в Театре Джигарханяна.
"У меня было время, чтобы близко познакомиться с Театром сатиры и его коллективом, понять круг задач. С театром Армена Джигарханяна мы проделали огромную работу, начали новый сезон, представили крупную премьеру", – отметил Газаров.
Он уточнил, что благодаря объединению двух театров появятся новые возможности для творчества, идей и сотрудничества, а также для самих коллективов обоих учреждений.
"На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая 4 сцены, как в центре города со своей сложившейся аудиторией, так и в районе университета с аудиторией, имеющей свое лицо", – рассказал художественный руководитель.
По его словам, имя Армена Джигарханяна не только сохранится, но и будет стоять в общем ряду с его великими товарищами и коллегами, которыми славился Театр сатиры.
Ранее сообщалось, что в театре "Прогресс Сцена" Армена Джигарханяна начали подготовку к премьере постановки Сергея Газарова "30-го мая".
"Прогресс сцену" Джигарханяна присоединили к Театру сатиры
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: