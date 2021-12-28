Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры

Фото: Агентство "Москва"

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна объединили с Московским академическим театром сатиры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"28 декабря приказом департамента культуры города Москвы Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры", – отмечается в сообщении.

Худруком объединения станет Сергей Газаров, который в начале октября прошлого года был назначен на пост художественного руководителя Театра сатиры. Он также продолжал работу и в Театре Джигарханяна.

"У меня было время, чтобы близко познакомиться с Театром сатиры и его коллективом, понять круг задач. С театром Армена Джигарханяна мы проделали огромную работу, начали новый сезон, представили крупную премьеру", – отметил Газаров.

Он уточнил, что благодаря объединению двух театров появятся новые возможности для творчества, идей и сотрудничества, а также для самих коллективов обоих учреждений.

"На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая 4 сцены, как в центре города со своей сложившейся аудиторией, так и в районе университета с аудиторией, имеющей свое лицо", – рассказал художественный руководитель.

По его словам, имя Армена Джигарханяна не только сохранится, но и будет стоять в общем ряду с его великими товарищами и коллегами, которыми славился Театр сатиры.

Ранее сообщалось, что в театре "Прогресс Сцена" Армена Джигарханяна начали подготовку к премьере постановки Сергея Газарова "30-го мая".

