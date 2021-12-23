В театре "Прогресс Сцена" Джигарханяна начали подготовку к премьере спектакля "30-го мая"

В театре "Прогресс Сцена" Армена Джигарханяна готовятся к премьере спектакля "30-го мая". Уточняется, что это постановка Сергея Газарова, он же художественный руководитель театра.

История расскажет о встрече трех подруг. Много лет у Гали, Раи и Вали существует традиция: они собираются на девичник, чтобы ненадолго забыть о мужьях, детях и проблемах. Чтобы побыть собой, подурачиться и поплакать. И очередную встречу назначили как раз на 30 мая. Но подруги и не подозревают, чем она обернется для каждой из них.

При этом, по мнению постановщика, то, что зритель увидит на сцене, – это намного больше, чем просто женская история. Наблюдать за ней будет интересно и мужчинам.

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