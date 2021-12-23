Новогодний спектакль "Волшебный оркестр" покажут в зале "Зарядье"

Фото: пресс-служба Зала "Зарядья"/Лилия Ольховая

Зал "Зарядье" приглашает семьи на премьеру новогоднего спектакля "Волшебный оркестр". Показ пройдет со 2 по 4 января.

Спектакль поставил один из лучших театров карнавальной культуры "Странствующие куклы господина Пэжо". Действие спектакля начинается уже фойе, сразу после входа гостей в здание. Зрителей будут встречать космические путешественники, а также съемочная группа межгалактического телевидения.

Действие спектакля разворачивается в межгалактическом пространстве, поэтому вместо Деда Мороза со Снегурочкой будут диковинные герои и яркая компьютерная графика, транслируемая на нитяном занавесе. Героям спектакля предстоит пройти через круговорот приключений и открыть тайну источника космической гармонии.

При этом в спектакле будут участвовать не только актеры, но и зрители, без помощи которых невозможно будет обезвредить отрицательных героев.

Ранее сообщалось, что на сцене Государственного Кремлевского дворца открылся 28-й сезон балета "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского. Спектакль в постановке Андрея Петрова с большим успехом идет на сцене ГКД с 1993 года. За это время его увидели более полутора миллионов зрителей. Несколько поколений москвичей впервые встретились с балетом именно в Кремлевском дворце.

