Третья по счету женщина обвинила звезду "Секса в большом городе" в насилии

Третья по счету женщина обвинила звезду "Секса в большом городе" в сексуальном насилии. В СМИ она заявила, что столкнулась с Крисом Нотом в 2010-м году, когда работала хостес и певицей в нью-йоркском ресторане. На тот момент ей было 18 лет, а актеру – 55. Имя якобы жертвы не раскрывается. Но есть другие подробности. Как рассказала женщина, Нот неоднократно пытался посадить ее себе на колене, а однажды после рабочей смены начальник сообщил, что выдаст ей зарплату в офисе. После того, как женщина взяла конверт с деньгами, в комнате погас свет, и там оказался Нот. Девушке удалось убедить его перенести общение в другое место, а после сбежать.

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