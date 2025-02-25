В Москве стартовал форум, посвященный будущему медиа-индустрии

В Москве стартовал форум CSTB.PRO.MEDIA 2025, где обсуждают будущее платного телевидения, развитие детского контента и другие вопросы медиа-индустрии. В мероприятии участвуют создатели фильмов, онлайн-кинотеатры и поставщики оборудования.

Одним из ключевых событий станет панельная дискуссия о развитии российской анимации, где руководители студий представят планы на 2025 год. Форум продлится два дня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.