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25 февраля, 15:45

Культура

В Москве стартовал форум, посвященный будущему медиа-индустрии

В Москве стартовал форум, посвященный будущему медиа-индустрии

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В Москве стартовал форум CSTB.PRO.MEDIA 2025, где обсуждают будущее платного телевидения, развитие детского контента и другие вопросы медиа-индустрии. В мероприятии участвуют создатели фильмов, онлайн-кинотеатры и поставщики оборудования.

Одним из ключевых событий станет панельная дискуссия о развитии российской анимации, где руководители студий представят планы на 2025 год. Форум продлится два дня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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