В Москве отметили День славянской письменности и культуры

В столице прошел День славянской письменности и культуры, приуроченный к дню памяти святых Кирилла и Мефодия – создателей азбуки, ставшей основой письменности многих славянских народов. В честь просветителей на Славянской площади состоялась торжественная церемония: участники возложили цветы к памятнику Кириллу и Мефодию и провели молебен.

На мероприятии присутствовали и представители зарубежных стран, объединенных общей культурной историей. В рамках праздника по всей стране проходят концерты, лекции, ярмарки, выставки и научные конференции. Главное событие – Всероссийский праздничный концерт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.