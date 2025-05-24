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24 мая, 16:30

Культура

В Москве отметили День славянской письменности и культуры

В Москве отметили День славянской письменности и культуры

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В столице прошел День славянской письменности и культуры, приуроченный к дню памяти святых Кирилла и Мефодия – создателей азбуки, ставшей основой письменности многих славянских народов. В честь просветителей на Славянской площади состоялась торжественная церемония: участники возложили цветы к памятнику Кириллу и Мефодию и провели молебен.

На мероприятии присутствовали и представители зарубежных стран, объединенных общей культурной историей. В рамках праздника по всей стране проходят концерты, лекции, ярмарки, выставки и научные конференции. Главное событие – Всероссийский праздничный концерт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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