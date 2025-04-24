24 апреля, 22:30Культура
В Москве поставили спектакль-концерт к 100-летию Театра имени Гоголя
Театр имени Гоголя празднует 100-летие. В честь юбилея артисты поставили спектакль-концерт "Век на сцене. Перезагрузка".
Зрителям показали музыкальные номера из постановок разных периодов, отрывки из современных спектаклей, а также рассказали, как менялась жизнь театра. Продолжительность спектакля-концерта составляет два часа.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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