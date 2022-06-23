В Театре наций пройдет премьера спектакля "Канарейка" о Марии Каллас

В Театре наций состоится премьера спектакля "Канарейка" о легендарной оперной певице Марии Каллас. Ее играет Сати Спивакова.

В основе спектакля лежит одноименная пьеса Марии Варденги. Она о трех последних днях жизни Каллас. Певица лишилась мировой славы, голоса и любви миллиардера Аристотелья Онассиса, который называл ее "канарейкой".

Теряющая рассудок дива проводит кастинг новой постановки "Макбет". Рядом находятся домработницы, водитель и психиатр – Мария считает их певцами. А те ей подыгрывают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.