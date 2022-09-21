Москвичей пригласили на премьеру спектакля "Люди А"

Москвичей приглашают на премьеру спектакля "Люди А". Он создан по мотивам одноименного романа Алексея Филатова. Постановка расскажет о судьбах офицеров группы "Альфа" – специального подразделения по борьбе с терроризмом.

В разное время автор спектакля сам участвовал в боевых действиях в Чечне, а также в специальных операциях по освобождению заложников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

