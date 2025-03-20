Премьера танцевального мюзикла "История в отеле. Ностальгия" состоялась в Москве

В концертном зале "Измайлово" прошла премьера танцевального мюзикла-перформанса "История в отеле. Ностальгия". Автором идеи и продюсером проекта выступил чемпион мира по латиноамериканским танцам и двукратный победитель проекта "Танцы со звездами" Денис Тагинцев.

Масштабное шоу на стыке разных жанров переносит зрителей на сто лет назад в фешенебельный отель эпохи немого кино. В постановке принимают участие 14 чемпионов мира по бальным танцам.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова побывала за кулисами мюзикла и узнала, сложно ли вывести бальные танцы на театральную сцену. А еще – пообщалась со звездными гостями премьеры.